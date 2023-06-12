議論縱橫：福島核廢水排放風波

日本福島核電廠的核廢水排出太平洋事件鬧得沸騰，港人耗用大量來自日本的食品如海產及水果等，港府的食安部門有責任查驗此等產品所含的輻射量是否符合安全標準。其實受害最深者乃日本人，因廢水的排放點最接近日本，流出太平洋後漸次稀釋，影響漸降。若說會污染整個太平洋，乃天方夜譚。

上世紀美國及法國於太平洋一些島嶼作核試，以及眾多西方國家將核廢料埋藏於太平洋的海溝內（此等廢料部分來自核電廠，部分來自核彈的生產），迄今未見有核污染的報告，可見污染太平洋之說非常誇張。福島儲存核廢水的設施已用罄，不得不注入太平洋，污染本身沿岸地方，正是有苦自己知。

很多國人仍未忘記日本侵略中國的深仇大恨，十分容易理解。然而中日永世為鄰，冤家宜解不宜結，無論港人還是大陸同胞，都宜理性地看待中日關係。南韓及北韓、台灣以至俄羅斯都關注此事件，蓋核污染影響全部沿岸國家。國際原子能機構將派員實地視察，其評估可信度較高，因為成員包括西方以外的其他國家。

很多港人喜歡遊日本，如不放心食用由日本進口的產品，可在日本的超市購買。若不符合安全標準，日人不會食用吧。時下某些年輕港人往日本遊玩，稱之為返鄉下，其心態十分古怪，非我輩老鬼所能體會。近日本港有聲音說要進口多些核電以穩定電價，又可減低本地的碳排放。無疑正常運作的核電廠有不少可取之處，此中以法國最成功，若要取經，可問法國總統馬克龍。考慮到中國擁有全球最多的在建核電廠，國家必須將核安全放在首位，一次核意外，打擊縱然非致命，亦會非常深遠。