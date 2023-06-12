強詞有理：首爾不自量

螞蟻緣槐，蚍蜉撼樹。南韓外交部日前又召見中國駐韓大使邢海明，就其最近發表的關於中韓關係的言論表示「強烈遺憾」，甚至威脅所有後果都由外交使節負責。到底是甚麼言論令首爾當局大動肝火？

其實不是甚麼驚天動地的言論，邢海明在會見南韓在野黨黨魁李在明時，指出美國正竭力打壓中國，有人賭美國贏、中國輸，顯然是誤判，沒有看清楚歷史大勢，「賭中國輸的人今後一定會後悔」。邢大使只是表達自己觀點，作出善意提醒，既不是攻擊，更不是威脅，首爾當局連這也忍受不了，未免太玻璃心，也未免太狂妄。

中國長期受到西方及其他國家抹黑和攻擊，如果按照南韓外交部的邏輯，中國外交部豈不是天天都要召見外國使節抗議？早前南韓總統尹錫悅甚至公然宣稱台灣問題是「全球性問題」，擺明干涉中國內政，這又該如何解釋？針對尹錫悅的言論，中國外交部發言人只是敦促韓方切實恪守一個中國原則，同中方一道以實際行動維護中韓關係健康穩定發展，沒想到南韓外交部也召見中國大使抗議一番，實在莫名其妙。中方沒有抗議，韓方反而惡人先告狀，這是甚麼道理？首爾當局不要以為有美國撐腰，就可以胡攪蠻纏，須知南韓不過是美國的棋子，並沒有自己想像的那麼重要。

在外人印象中，南韓人似乎有很強的民族自尊心，對那段被日本殖民侵略的歷史深感屈辱。但自從尹錫悅政府上台後，所有一切都被顛覆了，「親美、媚日、反華」成為其鮮明標籤，基本上已沒有國格可言，更別說甚麼民族自尊。親美可以理解，南韓是美國的政治和軍事附庸，連戰爭指揮權也在美軍手中，不親美能行嗎？但媚日就很不可思議了，不僅讓國內基金會替日本賠償，而且聲稱不該為了當年日本的侵略耿耿於懷，尹錫悅更對着日本國旗深深鞠躬，真可謂丟人現眼。拋開歷史恩怨不說，也沒有必要如此奴顏婢膝吧？

反華就更難令人理解。過去南韓一直奉行「安全靠美國、經濟靠中國」的策略，哪邊都不得罪，因此左右逢源，日子過得有滋有味。直至近年，首爾當局不知吃錯了甚麼藥，對華政策忽然轉向，愈來愈強硬，愈來愈走火入魔。正所謂心比天高，命如紙薄，南韓到底知不知自己有多少斤両？憑甚麼叫板中國？