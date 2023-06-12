龍吟虎嘯：對抗不靈就求對話

中國駐美大使謝鋒近日說：「兩年前，美國朋友曾提醒我，不要再用『對話』這個詞，因為它在美國幾成禁忌。我感到不可思議，也難以理解。」兩年後的今天，美國從白宮到華府到五角大樓，都在一個勁兒地要和中國「溝通對話」，「說客們」絡繹於途，到了死皮賴臉的地步。

「兩年前」的一直以來，中方對美方講得最多的是，中美要對話，不要對抗。因為美國發起「中美大國競爭」、「國運之戰」，就是在搞對抗，搞全面對抗。在此之前，中美建立了100多個對話交流機制，特朗普、拜登執政後，中美的對話交流陷入了停滯，「機制」形同虛設，再多也沒用。那時，美國一門心思要和中國搞對抗，把「對話」當成「禁忌」。老美那時很狂，認為很快很容易就能打贏中國，沒必要和中國「對話」；老美想要的是中國「求饒」，而不是甚麼「對話」。

然而，美國的「對抗」不斷碰壁，中美關係愈加緊張，美國失去的、損傷的更多，於是不能不加倍努力重拾對話，想撈到「對抗」中撈不到的好處。不過，就在這時，美國也不會全盤放棄對抗，尤其是在涉及中國主權、領土完整、國家統一的台灣問題上，美國不但沒有放棄「對抗」，而且不斷加大力度、加大威脅，加大中美軍事衝突和發生戰爭的風險。謝鋒大使警告，中美當務之急，是切實管控好台灣問題這個最大風險點。

台灣問題橫亘在中美之間70多年，成為「最大風險點」的根本原因，在於美國要利用台灣為棋子遏止、圍堵、打壓中國。美國用盡政治、軍事、外交、經濟等手段，武裝和支持台灣「割據政權」對抗中國統一，這就在中美之間製造了一個緊張對抗的局面，製造了發生軍事衝突和戰爭風險。這個局面和風險由美台共同推動，已經愈來愈險。中國的統一已不能等得太久，「武統」不可避免實為形勢所逼。美國這時還玩對抗，就是火上澆油，引火上身。