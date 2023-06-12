坦言集：大戰將起

烏克蘭戰爭會進一步惡化至怎樣的程度？

炸水電站大壩，破壞液氨管道，和稍早的對核電廠周邊地區轟炸，以至無人機攜炸彈進窺核電廠，在在顯示出烏克蘭政權怎樣不珍惜國土、人民和重要的基建項目。為了戰爭目的，不惜一切，基本上不考慮社會延續和國家在戰後的重建發展，可以說是採取焦土政策。可是俄羅斯作為入侵者反而處處克制，不想損傷烏克蘭的土地與現有的建設。兩相比較，誰是真正為烏克蘭的人民與國土而戰呢？

進攻俄羅斯境內，偷襲莫斯科，烏克蘭政權是企圖擴大戰場，也決意要與俄羅斯全面作戰，不僅是驅逐俄軍，收復國土。事實上，烏東俄裔土地早在烏克蘭政權攻擊之下，從俄裔的自主權來看，烏克蘭政權是否有權將之當作俄佔區收復，會有政治爭議。烏軍除了對俄佔區作戰，且把戰火蔓延至俄境，便成兩國大戰。烏東南的戰爭，包括現時烏軍的反攻，已不是唯一的戰場。今後烏軍的出擊將會針對俄羅斯各地，不單止邊境地區，烏軍更可用北約供應的遠程導彈、無人機、戰機攻擊俄羅斯，單只烏東南的勝負不會把兩國大戰終結。

烏克蘭政權的作為，基本上是由美國指揮與發動，烏克蘭政權和烏軍不過是傀儡，美國派出的代理人而已，因而烏戰擴大惡化便是美國的決定。近日傳來波蘭可能出兵，不再是單單派出偽裝的僱傭兵。美國應對俄羅斯的核武威脅，竟然是暗示會先對俄施核襲。在大量輸送先進武器之際，美國的態度似正轉趨強硬。

於是，會不會美國升級對俄羅斯的攻擊戰略，不甘於也不肯讓烏軍在反攻失敗之後被迫和談，要進一步對俄作戰，把戰火帶入俄羅斯境內，不單止要借此在烏克蘭挫敗俄羅斯，且要打進俄羅斯，推翻普京政權，徹底顛覆摧毀俄羅斯反抗美國的軍事、政治與經濟力量？或許美國正在尋找藉口，讓北約揮軍東征，繼拿破崙、希特拉之後，與俄羅斯的衞國戰爭對戰。

美國冒進，俄羅斯必然反擊，一是多會引發歐洲大戰，俄羅斯不會只守不攻，必然與白羅斯痛擊波蘭，摧毀烏克蘭所有政軍中心、北約入侵俄境的所有通道。二是有機會觸發核戰，是俄羅斯被迫先下手為強，抑或是美國早已謀定突襲？外媒傳特朗普私藏美國政府機密檔中有對某國核戰襲擊的計劃，美國早有所謀了！