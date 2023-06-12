政情：私院求診有氣受 江玉歡睇淡合作分流

公立醫院醫護人手短缺，醫患比例失衡，急症室要等幾個鐘，專科可能要排幾年，咁私家醫院情況又點呢？議員江玉歡（Doreen）前晚去咗私院求診，呢次經歷令佢感嘆醫護人手同服務都出現問題，甚至公私院合作分流都好難實踐得到。

身份證唔接 File飛枱面 Doreen前日喺社交平台貼文話夜晚去咗私院睇門診，形容登記處嘅護士態度奇差，畀身份證護士登記時，佢話放低，手都無伸去接，而睇病嘅file則就咁飛喺枱上等Doreen自己攞，江心諗咁怕同病人接觸就唔好做醫院工作，仲話私家醫院咁嘅服務態度，真係令人有啲失望。

全院滿座 等足兩個鐘 老實講，任何人遇到咁嘅服務態度都會唔高興，Doreen希望呢種服務水平只係單一事件，又話醫護人手唔夠，私家醫院都全院滿座、流感針缺貨，質疑政府有冇留意到。仲話當局不斷推動公私營合作、做好分流，但依家私院自己都搞唔掂，門診要等一粒鐘，畀錢要等半個鐘，攞藥又等半個鐘，仲講乜嘢公私營合作分流？

跟住仲有後續，Doreen話11點鬆啲到私院，凌晨1點鐘終於攞藥走得。而喺等藥期間，佢話有兩名病人嘅親屬投訴等得太耐，其中一個陪懷孕太太睇醫生嘅外籍男士，等藥等咗半粒鐘都有啲唔耐煩，期間撳咗幾次鐘要求攞藥物名稱，攞到就急速離開，臨走嘅時候講咗句「你們是香港最貴的醫院」。Doreen話，私院睇傷風感冒800幾蚊，都要等兩粒鐘，現場見到幾個年幼兒童瞓喺梳化等候，佢質疑咁算係香港最好嘅醫療服務咩？咁樣點發展香港嘅醫療產業呢？

唔少網友都留言熱論呢件事，有網友覺得呢件事係反映社會異質化嘅問題，係典型做又三十六、唔做又三十六嘅例子，當一個社會冇信心或熱誠時，呢啲問題會日漸浮現，繼而產生惡性循環。另有網友就話絕對體驗到Doreen嘅感受，指前兩個月陪家人入院，完全覺得私院依家啲職員質素好差，甚至乎有啲公院職員都比佢哋好；亦有網友直指依家各行各業服務態度都係奇差，怨氣沖天，出去消費等如受氣。

有網友問點先可以解決問題？Doreen話首先要知道缺幾多人同缺乜嘢人，未來人手走勢係點？事關解決要有科學。