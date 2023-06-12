澳門消息：228部手機綁胸腰腿 3男入境澳門遇查斷正
【本報綜合報道】3名香港及澳門男子（47至55歲）於上周四（8日）晚上，由香港乘坐「金巴」到澳門，在港珠澳大橋澳門口岸入境時被截查，執法人員使用太赫茲人體成像安檢系統及X射線檢查系統，對他們及其行李檢查後，揭發他們將舊手機分別綁藏在胸前、腰間、大腿、小腿及藏於隨身行李中，合共有228部，試圖偷運入境。
本月已截5宗同類案
經查問，有人供認收取酬勞幫助他人攜帶貨物，執法部門將進一步調查，同時根據《對外貿易法》相關規定，起訴涉案3名男子，一經處罰，最高可被罰款5萬澳門元，被緝獲貨物亦會充公。執法部門於本月的首8日，已分別在關閘口岸及港珠澳大橋澳門口岸，截獲共5宗藏身偷運貨物案，檢獲304部舊手機。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230612-0612_00176_247/澳門消息：228部手機綁胸腰腿--3男入境澳門遇查斷正
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：