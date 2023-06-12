澳門消息：228部手機綁胸腰腿 3男入境澳門遇查斷正

【本報綜合報道】3名香港及澳門男子（47至55歲）於上周四（8日）晚上，由香港乘坐「金巴」到澳門，在港珠澳大橋澳門口岸入境時被截查，執法人員使用太赫茲人體成像安檢系統及X射線檢查系統，對他們及其行李檢查後，揭發他們將舊手機分別綁藏在胸前、腰間、大腿、小腿及藏於隨身行李中，合共有228部，試圖偷運入境。