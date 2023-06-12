7日連爆5宗竊案 愉景灣住戶須提防

【本報訊】愉景灣近日爆竊案頻生，一周內先後發生至少3宗爆竊及兩宗企圖爆竊案。據了解，在本月3日及5日晚上約8時，愉景灣畔峰及頤峰分別有住戶報案，不約而同表示其寓所遇竊，幸好該兩個單位均沒有財物損失。至本月7日上午10時許，畔山徑一個裝修中的單位同告遇竊，屋內一隻約值300元的手錶被盜去。

一女戶主失值30萬財物 及至上周六（10日）上午11時許，再有畔峰一名女戶主報案，稱其單位露台窗戶毀爛，屋內約值30萬元珠寶及現金不翼而飛。執法人員經初步調查後，相信兩名賊人於上周五爬上露台破窗入屋爆竊，而該屋苑另一單位亦同遭竊賊光顧，惟因戶主身處海外，損失有待點算。執法人員經初步調查後，把各宗案件分列作「爆竊」及「企圖爆竊」處理，惟未知上述案件是否互有關連。

事發後，屋苑管理處貼出告示，指有兩單位於本月3日晚上發生懷疑入屋爆竊案，單位客廳門窗被毀，並指畔峰及畔山徑均有單位發生入屋爆竊案，遇竊單位多位於低層，案發時間主要為晚上7時至9時。管理處又指會與執法部門加強合作及巡邏，籲住戶提高警覺。