投資騙案呃埋遺產 8旬婦痛失910萬

首4月錄近1200宗 涉款逾7億 本港投資騙案趨升，在2020年至2022年短短3年間大升逾4.5倍，2022年共2,850宗，涉款18.6億元；今年1至4月則有1,174宗，涉款逾7.08億元，分別按年大升50%及51%。騙徒常以「低風險，高回報」作招徠，誘使受害人在虛假投資平台開戶充值，繼而呃錢，長者或未成年人士都可能成為騙徒目標。有退休八旬婦中招痛失910萬元，其中一半更為亡夫的遺產，亦有17歲中學生被騙走21萬元儲蓄。

執法部門於2020、2021及2022共處理510、1,511及2,850宗投資騙案，宗數逐年飆升。今年首4月已有1,174宗，受害人介乎14至86歲，多涉及加密貨幣、股票及外匯投資，損失最多的受害人為54歲女會計師，墮網上情緣進行外匯投資，損失逾2,700萬元。

放租物業 聊天投契被氹開戶 人員指，騙徒沒有特定的落手目標，不同年齡及背景的市民都有可能成為受害者，他更分享其中兩個個案，其中一名退休老婦痛失910萬元。她於去年7月在知名樓盤網站刊登廣告放租物業，並列出手提電話號碼。半個月後，有來自境外的手機號碼向她傳短訊，指自己為美國華人，任職投資分析師，將會來港工作並有意租用其單位，雙方又談到在美國及香港的生活情況，十分投契。

兩個月後，騙徒見取得老婦信任，向她推介一個投資外匯的應用程式，沒有相關投資經驗的老婦未有懷疑，依指示在該平台開戶並存入20萬元到騙徒指定的個人戶口，翌日見到帳面迅賺一倍，不虞有詐。在去年9月至今年2月期間，分27次將890萬元存入17個戶口。惟她於今年3月想提款時，被騙徒以不同理由拒絕，4月對方更要求她付800萬元手續費解凍戶口，她始如夢初醒，告知家人並報案。她損失的910萬元中，有500萬元是先夫遺產，其餘的是畢生積蓄。

中五生見「獲利」 終失21萬零用錢 另一受害人為中五男生，他於今年4月在交友程式結識騙徒，雙方傾談數小時後，騙徒鼓勵他學投資，並推介一個虛假應用程式，男生依指示存入200元到指定戶口，幾日見帳面翻幾倍，便在一日內先後5次將介乎幾千至11萬元存入該戶口，合共21萬元。他後來欲取回款項但不果，告知家人後報案。人員提到，該21萬是男生的零用錢存款。人員指，有部分受害人其實早察覺到受騙，但不肯面對現實，寧願向騙徒繳付手續費，希望能取回本金，結果泥足深陷。截至6月8日，執法人員今年就相關騙案拘捕64人。

投資者及理財教育委員會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡表示，目前全球有約數百個虛擬資產交易平台，很多設於海外，監管不足，若相關平台倒閉或黑客入侵等，就難有保障。而證監會本月一日推新制度，容許持牌虛擬資產交易平台可向零售投資者提供服務，目前為止，證監會還未有就相關平台發牌。

近年投資騙案數字 楊蔚怡