六旬病漢屋邨梯間自縊亡

【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲一名婦人報案，指其姓林（62歲）丈夫離開西灣河興東邨興豐樓寓所後，她始發現丈夫留下遺書，得悉他擬上吊自盡。救援人員在上址附近搜索，未幾在同層梯間，尋獲用尼龍繩上吊的事主，把他解下及經檢查後，惜證實當場不治。據了解，事主疑因受健康問題困擾輕生，其死因有待驗屍確定。

男子墮樓倒斃簷篷 約3小時後，一名姓劉（46歲）男子，被保安員發現倒臥在天水圍天瑞邨瑞國樓簷篷，懷疑他從高處墮下。救援人員接報趕至，並把事主救回地面，惜經檢驗後證實他傷重不治。初步調查相信，事主由上址梯間墮下，人員在場沒有發現遺書，暫時未知其墮樓原因。

另外，上周六晚上10時許，一名15歲少女途經灣仔軍器廠街一行人天橋，期間突然越過欄杆，走上天橋上蓋危站，有途人赫見懷疑她企圖跳橋輕生，遂慌忙報案求助。消防及執法人員接報趕至，想方設法游說事主，事主其後在母親勸喻下態度軟化，自行返回安全位置，再由救護車送院檢查。據悉，事主疑有情緒病紀錄，事發前因故與家人爭執，懷疑她一時意氣而危站企跳。