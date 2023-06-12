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港鐵站內搜少年 揭藏鐵蓮花

【本報訊】昨日中午12時許，執法人員在港鐵元朗站巡邏期間，截查一名形迹可疑的16歲少年，並在其身上搜出一個鐵蓮花。人員經初步調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名少年，並把他帶走扣留調查，至於涉案武器用途則有待了解。
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