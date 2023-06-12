學者倡港加強人民幣離岸中心角色

【本報訊】中美關係近期愈趨緊張，有學者認為，中國近年經濟崛起，被美國認定是「衝突對象」，阻止中國發展，世界局勢會變得危險，中美發生軍事衝突的機會不低，引發經濟及金融戰的機會非常高，認為中美關係需設欄杆，防止出軌。港元與美元掛鈎，其中一個條件是雙方政治上應該要和諧，否則中美衝突，可能引發金融動盪。他亦籲香港做好貿易戰準備，加強人民幣離岸中心角色。

全球對美元信任度降 科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴昨於電台節目提到，全球對美元的信任下降，貿易以美元結算或出現障礙，多個國家開始逐步減少利用美元作外匯儲備，亦有愈來愈多國家改用人民幣作儲備貨幣，雖然過程緩慢，但美元可能會在未來慢慢衰落。

他認為，香港可加強人民幣買賣及流通，例如在中東買賣石油以人民幣結算，中東國家可經香港市場，以人民幣購買金融產品投資。他建議，香港加強人民幣離岸中心角色，研發不同產品，協助人民幣在國際貿易及儲備比率，滿足新時代需求。

雷又預計，未來10年全球的經濟持續變差，或會引發經濟衰退，直言「移民都無用」。他又質疑，美國在貿易戰完全失敗，相反中國總貿易額去年創新高，加上推動「一帶一路」建設及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），繼續加強對外貿易。