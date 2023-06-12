公院精神科 倘數分鐘診症 難深入談及 恐走漏自殺念頭個案

陳友凱

【本報訊】本港近期發生多宗涉及懷疑精神病患者的兇案慘劇，事件引起社會各界關注相關人士的支援是否足夠。身兼精神健康委員會委員的香港大學精神醫學系講座教授陳友凱昨日表示，目前公立醫院精神科醫患比例為1對761，醫生人手不足或會「走漏」嚴重個案。他建議當局擴大公私營合作，並讓家庭醫生幫助處理輕症個案，改善目前困境。

據醫院管理局最新數字顯示，公立醫院有近30萬名精神科病人，但精神科醫生僅得不足400人，醫患比例為1對761。陳友凱昨日在電視節目上表示，公立醫院的醫生要應付大量病人，人手不足導致診症時間無可避免須縮短，醫生未必能準確掌握病情，或會出現「走漏」嚴重個案的情況。

促增醫生培訓名額 擴公私營合作 陳友凱又指，病人未必能夠說出有沒有妄想及幻覺等症狀，若醫生只有數分鐘的診症時間，則更難談及較深入的問題。他舉例指，如有病人不想生存或有自殺念頭，這些關於生死較為敏感的話題，在匆忙的門診過程中，往往病人自己也不會覺得適合將這些話題講出來。

至於以往有護士及社工等跟進病人狀況，陳友凱稱雖能幫到某些病人及病情，但未能徹底解決問題。他認為長遠要增加精神科醫生培訓配額，並建議當局擴大公私營合作，在推動基層醫療下，使家庭醫生亦可幫助處理簡單的精神健康問題。