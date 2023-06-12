升小「遊」「學」團今起報名 助K3童預習留校午膳

【本報訊】疫後復常逾半年，雖然全港學校已恢復面授課，惟學童仍需時重新建立校園生活，其中應屆K3畢業生亦即將迎接疫後首個升學年。有機構為此於下月29日舉辦升小「遊」「學」團，對象為K3升小學童及其一名家長，名額為25對親子，今起接受報名，下月20日截止。今次活動亦特別加入「午膳體驗」，讓K3畢業生能夠盡早適應升小學後留校午膳。

是次活動由香港路德會社會服務處轄下的兒童及家庭服務組舉行，活動分為兩部分，上午舉行升小體驗日暨升小適應家長講座，下午舉行的親子農莊遊。升小體驗日暨升小適應家長講座內容包括模擬上課時間表、學習小學規則和留校午膳體驗等，會由註冊社工進行觀課，個別觀察學童適應情況，並向家長報告參與情況及提供建議。兒童及家庭服務組表示，正因為疫後復常，需要更關注準小一生是否有足夠的心理準備迎接緊湊的校園生活，所以是次活動特設午膳體驗環節，學童可以學習自行進食、認識如何清潔及存放餐具，過程中讓學童對進食禮儀及步驟有更多掌握，提升他們對個人自理的信心。

家長讚增添安全感 社會服務處自2020起推出「手牽手升小同行」服務，其中包括舉辦升小體驗日，今年服務於4月至9月期間進行，並由22名專業社工團隊參與，到校為學前單位提供一系列升小支援服務，包括舉辦升小「遊」「學」團、升小適應家長講座及工作坊，以及派發升小支援學習套等。有參與去年升小體驗日的家長Molly指，其子透過活動能預早接觸小學設施和了解上學流程，對升小學不但增添安全感，更充滿雀躍及期待，更表示兒子目前已完全融入小學生活。