應對日排核污水 港將增驗食品輻射種類

【本報訊】日本福島核電站核污水今年即將排放到大海，環境及生態局局長謝展寰日前撰文稱，一旦日方啟動排放污水，港府將即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。他昨日表示，禁止進口的縣份可能不止5個，抽驗的輻射種類亦不只有現時的「伽馬」，惟仍有待國際原子能機構的評核結果。

檢測需時長 魚生料難進口 謝展寰在一個電視節目表示，由於核污水排放達30年，長遠影響難以預計，故一旦日本落實排放計劃，本港會如2011年核事故發生初期，禁止來自日本核輻射高風險地區的魚農產品入口，其他日本低風險地區的食品要先取得輻射證明書，抵港後會再進行輻射檢測。

他提到，自2011年3月起禁止來自福島縣的蔬果及奶類製品進口，當局已就77.8萬個日本食品進行輻射檢測，基本上符合標準，又指以往只會檢測食品內的伽馬輻射元素，今次會增加檢測Alpha及Beta輻射元素，檢測最長需時兩周，或會影響魚類等水產進口。若是如魚生般不能存放較久的食物，屆時亦未必適合進口。

至於禁令是否維持30年，還是會逐步放寬，他稱要視乎抽驗結果等數據。對於5月核電站附近海灣一條魚被驗出輻射物「銫」含量，超過日本食品衞生法所規定標準180倍，有議員認為禁令應該即時實施，謝則稱福島水產自2011年以來已無進口本港。

此外，近年本港電費急升，當中由市民完全負擔實報實銷的燃料費幾乎有升無跌。就兩家電力公司下月展開中期檢討，謝期望兩電同意若短時間內燃料費大幅上升，會分擔部分費用。至於停電事故懲罰機制方面，應要改以受影響用戶、歷時多久計算；而人為造成的停電，就算復電時間快，他認為不需要獎賞。