醫健：藥到病除：肺炎鏈球菌疫苗 為高危人士加強保障

肺炎鏈球菌常見於上呼吸道，感染後一般會導致輕微的病症，例如鼻竇炎及中耳炎。健康的人士或有可能屬於帶菌者，但高危人士或可能出現嚴重的入侵性肺炎球菌疾病，例如入血性肺炎、腦膜炎、敗血病，甚至可以致命。高危人士包括曾患侵入性肺炎球菌病、腦脊液滲漏、裝有人工耳蝸、患長期心血管疾病、肺部疾病、肝病、腎病、新陳代謝疾病（如糖尿病、肥胖）、免疫力弱（如患有愛滋病、癌症、長期使用類固醇）、長期神經系統疾病等。另外，小兒和長者發病後的病況一般都較為嚴重。

65歲以上長者可獲資助 抗生素一般都會用於治療肺炎球菌感染，例如頭孢曲松、氟喹諾酮類。但是，隨着其抗藥性的比率日漸上升，接種肺炎球菌疫苗以預防感染，比起感染發病而使用抗生素的效果更為好。現時，香港政府已為65歲或以上、未曾接種肺炎球菌疫苗的香港居民，提供資助接種一劑23價肺炎球菌多醣疫苗（23vPPV）。同時，帶有高風險因素的65歲或以上長者，將可額外免費或資助接種13價肺炎球菌結合疫苗（PCV13）。

PCV13覆蓋13種血清型，當中包括抗藥性的血清型6A及19A；而23vPPV就覆蓋23種血清型，但不覆蓋血清型6A。PCV13有效預防侵入性肺炎球菌病，以及肺炎球菌引致的非侵入性肺炎。23vPPV就主要協助預防侵入性肺炎球菌病，但其覆蓋更多種的血清型，理論上23vPPV應能提供更廣泛的保護。

香港醫院藥劑師學會

藥物教育資源中心