研究指右臥助循環 仰臥不利腰痛

【本報訊】睡覺的姿勢主要有側臥、俯臥和仰臥，哪種睡姿最好呢？有機構指出，側臥可讓背部、腿部的關節和全身肌肉更放鬆，但右臥對肺部有壓迫，肺氣腫患者慎用；有心臟問題、胃病或急性肝炎、膽結石等患者卻不宜左臥。機構強調，擺正睡姿目的是助眠，不需強求睡着後姿勢永遠不變，各人可按自己需求以舒服的、易於入睡的姿勢睡覺。

不需強求維持姿勢 基督教聯合那打素社康服務補充，側臥之中，還有右臥比左臥好的觀點。機構指，研究也發現右側臥的優點，包括有利血液循環，心臟在胸腔受壓最小，可減輕心臟泵血負荷，達到養心效果。其次，右側臥有利於消化，因胃通向十二指腸、小腸通向大腸的出口都是向右開的，右臥可使胃腸內的食物順利傳遞，不停積，從而護養脾胃。另外，肝臟位於右上腹，右側臥時肝處於低位，血供較多，有養肝的效果。

仰臥則令肌肉、關節相對較緊張，不能全然放鬆，不適合腰痛或骨盆前傾的患者；並且仰臥雖然使身體各內臟處於較少壓迫的狀態，但較易舌根下墜阻礙呼吸，不適合容易打鼾或有睡眠窒息症的患者。

而俯臥時，肋骨和腹部承擔了全身大部分重量，胸部和橫膈膜受壓，不利於呼吸並加重心臟負荷；同時俯臥下容易頸部側扭以歪頭暴露口鼻呼吸，長時間的頸部肌肉扭轉可造成頸肌勞損和落枕。但俯臥有助於排痰，也可減低異物滑落、阻塞氣管的機會，對氣促、痰多、肺部積液的患者有一定幫助。

機構又指，養成良好睡姿是一個養生的好習慣，但不必拘泥於某一姿勢，因為這是不符合人體生理習性的。