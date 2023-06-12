東區醫院新系統 放射治癌免墨水

3D相機精準標記 監察偏移達毫釐 癌症是本港頭號殺手，放射治療是抗癌過程中不可缺少的一環。一些患者在接受治療前，醫護需要使用墨水在病人身上畫上大大小小的記號，以保證在治療時能瞄準腫瘤，惟會令皮膚留下永久性的紋身印記。東區尤德夫人那打素醫院今年4月引入「表面引導放射治療系統」，使用光學監察技術，透過3D相機準確標記病人接受放射治療的位置，毋須再在患者身體上用特定墨水標記。系統同時可實時監察病人於治療期間的微小動作，並於病人的治療位置偏離時發出提示信號，提升放射治療的精準度。

東區醫院臨床腫瘤科現時共有3部放射治療儀器，其中一台於今年4月起新安裝「表面引導放射治療系統」。該院臨床腫瘤科部門經理鄧碧琪表示，「表面引導放射治療系統」適合大部分的癌症，尤其是腫瘤生長在胸腔及腹腔位置的病人，例如肺癌、乳癌及前列腺癌等，因療程期間病人呼吸的幅度會影響到內臟位置，從而影響放射治療的準確度。

4月已為74人次服務 該院臨床腫瘤科部門主管宋崧表示，以往傳統治療上，患者在接受放射治療前，需要先到醫院「滴墨水」，在腫瘤位置畫上記號，一些患者抗拒永久影響外觀，會要求改為使用顏色筆，惟顏色易隨病人出汗或洗澡脫色，故病人必須非常小心。萬一顏色脫落，病人或需重新進行模擬定位及由放射治療師重新規劃治療方案，方能再接受放射治療。新系統則透過3D相機準確標記病人接受放射治療的位置，可減省病人「滴墨水」的程序。

此外，以往病人接受放射治療期間，需獨自躺臥在手術平台上，放射治療師則在控制室透過監控鏡頭觀察病人情況，當病人的治療位置出現偏離，無法瞄準腫瘤位置時，需靠肉眼發現，惟細微變化有時難以察覺。利用新系統則可透過3D鏡頭實時監察病人於療程期間的微小動作，精準度可達10亞毫米級，若病人的治療位置偏離至超出可接受範圍，系統會有提示信號，讓放射治療師停止儀器，重新為病人定位，宋崧形容新系統有效令治療「比起精準更精準」。

鄧碧琪補充，東區醫院4月引入新系統後，首月已為醫院17%的癌症病人，即74人次提供服務。宋崧補充，新系統仍處於初用階段，期望技術成熟後可為不同種類的癌症病人提供相關服務。而院方未來一至兩年內，有望再增添一部已內置「表面引導放射治療系統」的新型放射治療機，冀望能為更多有需要病人提供精準的放射治療服務。記者洪芷晴