工業化生產環保酵素作清潔劑 3大學組隊參賽奪創業獎

【本報訊】為增強市民環保意識，提升大眾對廚餘問題的重視，有組織於去年9月5日啟動「全港廚餘運動」，舉辦了一系列活動，其中重點4項比賽，包括創業項目建議書比賽、親子繪畫創作比賽、徵文及標語比賽，頒獎禮日前舉行，派發總獎金獎品逾100萬元。當中建議書比賽冠軍大獎由幾位來自香港科技大學、香港大學、香港理工大學大學生組成的團隊「酵‧環保」奪得，他們為製作環保酵素提出一套完整的工業生產流程、創新的品質監控方法及完善的銷售方案，使環保酵素變成一種可用於日常生活的清潔劑。

4項比賽合共收到3,113份報名及作品，超過250所學校參與，當中建議書比賽更有783隊隊伍報名，反應踴躍。創業項目建議書冠軍由「酵·環保」團隊奪得，隊長黃頌勤表示，創業方向定為製作環保酵素作為天然清潔劑售賣，可根據不同稀釋比例用於洗碗、洗衣、清洗蔬果等，真正做到廢物利用。他們同時提出一套完整的品質監控方法及具體工業生產流程，使環保酵素工業化生產得以實行。他認為，這次比賽能夠帶動不同年齡段的學生和社會團體關注廚餘問題，他們在獲得冠軍之後將會進一步完善創業項目，希望能夠得到更多的資金補助和項目扶持。

堆填區日棄3000公噸廚餘 香港社建協會會長黃敬致詞道，香港每日棄置超過3,000公噸廚餘在堆填區，佔本地都市固體廢物約三成，舉辦全港廚餘比賽有3個目的，一是提升市民意識，源頭減廢；二是減少固體廢料；三是鼓勵市民積極參與創辦可持續發展的廚餘降量、回收、轉能的環保事業，故設具挑戰性的建議書比賽。香港社建協會執行主席鄧肇峰指出，香港廚餘廢物量佔棄置的都市固體廢物中最大類別，且當前使用的堆填方法並不符合持續發展的原則，也會對環境造成不良影響。這次面向社會、分幼稚園組、小學組、初高中及創業建議書公開組別的比賽，目的是期望參賽者可透過比賽認識香港廚餘問題並有所得着，同時令大眾關注廚餘問題。