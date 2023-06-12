屯門九巴廠開放 巴士迷蜂擁合照
【本報訊】縱使天氣酷熱亦阻止不了巴士迷的熱情，昨日蜂擁到九巴位於屯門的維修中心開放日，近距離與多款巴士合照留念；同場亦設有即場招聘車長及維修技工的面試，更有新鮮出爐「包山王」車長向準車長們分享應對乘客心得。
昨日早上九巴為方便市民及一眾巴士迷到訪維修中心，於屯門市中心巴士總站設特別專線60R，接載市民往返車廠，吸引大批市民等候首架專線，以及紛紛在車內車外拍照，甚至進行網上直播分享興奮心情，惟部分車迷為求拍下專線出車一刻，危險地衝出車路拍照，一度影響現場其他道路使用者，險象環生。
及至到達維修中心，一眾巴士迷落車即湧去排隊入內參觀，當中不少是一家大小齊來到訪。其中市民何小姐一家與3歲囝囝的好友一家同來參觀，指囝囝酷愛巴士，不單經常要坐巴士，見到巴士迎面而來要拍照之餘，家中更有兩個擺得滿滿巴士模型的大飾櫃。而同場九巴亦設招聘日，讓有志成為車長或巴士維修的人士，做即場登記及面試；其中排頭位的鄧先生指，本身有逾17年駕駛經驗，今次應徵車長一職，原因卻是其3歲的巴士迷囡囡，因她希望爸爸成為車長載她及其他乘客，因此鄧昨日到來一試。
包山王車長分享待客心得
作為車長前輩、新任「包山王」的鍾玉川則在現場向後輩分享心得，指冷靜處理乘客問題是正確態度，他亦指現時不少乘客，太忘形專注使用手提電話，經常忘了按鐘落車，惟有盡量包容及免與乘客爭執，以減少影響大多數乘客為先，他亦提醒須通知公司以得到支援。九巴表示昨日有逾3,400名市民到場參與活動，招聘人數情況亦相當理想。
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