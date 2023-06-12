屯門九巴廠開放 巴士迷蜂擁合照

【本報訊】縱使天氣酷熱亦阻止不了巴士迷的熱情，昨日蜂擁到九巴位於屯門的維修中心開放日，近距離與多款巴士合照留念；同場亦設有即場招聘車長及維修技工的面試，更有新鮮出爐「包山王」車長向準車長們分享應對乘客心得。

及至到達維修中心，一眾巴士迷落車即湧去排隊入內參觀，當中不少是一家大小齊來到訪。其中市民何小姐一家與3歲囝囝的好友一家同來參觀，指囝囝酷愛巴士，不單經常要坐巴士，見到巴士迎面而來要拍照之餘，家中更有兩個擺得滿滿巴士模型的大飾櫃。而同場九巴亦設招聘日，讓有志成為車長或巴士維修的人士，做即場登記及面試；其中排頭位的鄧先生指，本身有逾17年駕駛經驗，今次應徵車長一職，原因卻是其3歲的巴士迷囡囡，因她希望爸爸成為車長載她及其他乘客，因此鄧昨日到來一試。