無人潛水艇 揪河道污水源頭

【本報訊】污水流入河道易惹衞生問題，惟傳統打開渠蓋檢查的方式既不便，追蹤源頭又花時間、人力物力。環保署近年引入採樣無人潛水艇，在錯綜複雜的渠道內調查污染源頭，提高效率之餘，又免去派遣蛙人下水的潛在危險。

過往環保署收到河道受污染的投訴時，會派人到河道的一帶，先打開重型渠蓋檢查渠道情況，有需要則再派蛙人深入查勘，找到污染源頭。不過該署於接獲沙田城門河受白色液體污染的投訴時便十分苦惱，因部分涉事渠蓋處於高速公路中心，難以封路開啟渠蓋調查。環保署高級環境保護督察李佩珊更稱，調查人員苦思3、4星期仍對污染源頭毫無頭緒，進展緩慢。

採樣化驗 監測城門河水質 該署最終嘗試於渠道出水口放置無人潛水艇，並加裝潛望式鏡頭，從發現污染的地點出發，沿着污水由下而上，反向追蹤源頭，最終於渠道附近發現有白色液體，便能鎖定疑似流出污水的支流，收窄調查範圍，找出污水源頭。

另外，潛水艇可以加配實時水質監測器和水樣本取樣器，在水底不同的深度實時監測水中的溶氧量、酸鹼度、濁度等數據，並能抽取水樣本作進一步的化驗，有助環保署定期監測城門河的水質。

環保署又說，潛水艇在機場三跑道系統工程中也派上用場，能在水流急速、能見度低的水域放出潛水艇，主動監察工程有否按政府要求，將受影響的珊瑚遷移至指定地點，不必等待報告才能了解珊瑚狀況。