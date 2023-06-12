放氣黃鴨「復活」 返維港搵同伴

【本報訊】事隔10年再度訪港的巨型黃色橡皮鴨，原本「打孖上」在金鐘添馬公園對開維港海面，讓市民打卡合照，惟其中一隻前日（10日）受天氣炎熱影響氣壓，要「放氣」維修，昨日大黃鴨繼續「形單影隻」展出，亦有不少市民到場「打卡」。主辦單位昨晚公布，大黃鴨已完成檢查，將再次回到維港「打孖」展出。

昨早繼續有市民到場與黃鴨影相「打卡」，有帶同小孩前來觀賞的家長說，另一隻黃鴨要放氣，擔心剩餘的一隻也會出現同樣問題，因此趕快帶同小孩到海旁觀賞。

團隊趕工維修測試 主辦單位昨晚則帶來好消息，指放了氣的大黃鴨於「太熱沖個靚涼」後再啟航，稱大黃鴨送到青衣船廠後，工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，已為大黃鴨進行反覆測試，又說大型戶外充氣藝術裝置一般都需要面對天氣等突如其來的外在環境挑戰，因此之前連日高溫與雷雨交織後，工作團隊檢查後即時作出排氣及相應措施避免潛在風險。

他們又說，根據天文台預測，未來數日天氣仍不穩定，團隊都會盡最大努力守護大黃鴨，希望社會大眾一起集氣支持。創作黃鴨藝術裝置的荷蘭藝術家霍夫曼亦表示，今次大黃鴨因天時暑熱要「抖抖氣」，幸好市民仍關心和支持，不少人都前往維港陪伴落單了的大黃鴨，令他很感動，相信大家與黃鴨們將會再聚。