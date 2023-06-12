5000快閃小黃鴨 大佛前列陣打卡

鋪滿268級石階 冀傳遞友愛大同訊息 巨型黃色「橡皮鴨」相隔10年後，終於打孖重現維多利亞港，雖然其中一隻黃鴨已「放氣」，仍吸引大批市民、遊客連環到灣仔、金鐘添馬公園一帶海旁與鴨鴨打卡留念。除維港海面的18米高巨鴨外，黃鴨熱潮亦逼近佛門清淨地。遠在大嶼山，接近5,000隻小型黃色橡皮鴨「快閃」現身天壇大佛，在大佛前的石階排隊列陣與大佛合照，場面壯觀。有網民慨嘆未能親睹黃鴨陣，亦有網民批評行為不尊重大佛。

天壇大佛對近日出現一個個黃色物體，整齊排於長長石階之上，近看發現黃色物體是近日熱爆全城、港人集體回憶之一的「洗澡小黃鴨」。原來這個橡皮鴨快閃天壇大佛活動，由昂坪360義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共40多位義工共同完成，義工合力將接近5,000隻橡皮鴨排列在全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛下的268級石階，與大佛合照。

網民反應兩極 質疑不尊重 昂坪360表示，一眾義工於昨日凌晨4點半出發，並於早上9點半前完成所有快閃工作，義工期望橡皮鴨活動能傳遞橡皮鴨友愛大同的正面訊息予社會各界。而該些橡皮鴨將再現身昂坪，《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動將於明日（13日）至9月3日舉行，橡皮鴨會於昂坪市集與大眾見面。

市民今日起可到市集購買橡皮鴨，首批1,000隻的收益將全數捐予鄰舍輔導會，為基層家庭送上關愛。所有曾經展出的橡皮鴨經清潔後，將轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用途。

昂坪360於社交平台的發文卻引起熱議，有網民留言未能親睹浩瀚黃鴨陣而感到可惜；亦有網民笑問擺放樓梯的鴨是否已「開光」（得到大佛的祝福），而更多的網民質疑天壇大佛是旅遊景點亦是莊嚴宗教場所，認為黃鴨快閃活動有不尊重大佛之嫌，慨嘆「佛門清淨地，為何淪落至此？」