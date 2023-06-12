中暑指引地盤唔跟 何安誠籲積極實行

【本報訊】又到炎炎夏日，建造業工人防暑措施需做足。勞工處於今年5月推出《預防工作時中暑指引》，以保障工人在酷熱天氣時獲得足夠休息避免中暑，建造業議會主席何安誠表示，業界應積極實行《預防工作時中暑指引》，又建議工地確立清晰工作分類及休息指引，並於工地四周設置適當的遮蔭設施及提供防暑用品，以保障工友的安全。

何安誠近日多次到訪工地，上周五（9日）聯同多名官員到將軍澳百勝角的工地，了解工地實施防暑措施的情況，並派發清涼飲品、西瓜及防暑用品，提醒工友時刻提防中暑。其中有份參觀工地的署理勞工處處長馮浩賢表示，勞工處與建造業界在預防僱員在工作時中暑的目標一致，將致力協助業界參考和靈活應用指引的建議，制訂合適措施減低員工的中暑風險。

倡訂清晰分工休息指引 建造業議會又提醒，今年夏季氣溫預計將持續高企，除了訂立清晰的工作分類及休息時間指引外，各個工地亦可為前線工友設計合適的消暑措施，包括及時通知工友最新天氣情況、於工地四周設置遮蔭設施、派發消暑食品、飲品等等。