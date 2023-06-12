活化歷史建築伙伴計劃 研精簡申請料年內落實

文物保育專員蔣志豪日前在發展局局長網誌中提及，政府透過「活化計劃」夥拍非牟利機構，保存、活化、善用政府擁有的歷史建築，讓市民得以參觀和欣賞其文物價值；計劃至今已有共22幢政府擁有的歷史建築被納入計劃內，及指復修歷史建築不容易，需要令活化後的歷史建築符合現行消防及建築物條例等要求，文物保育專員辦事處會提供一站式技術支援，在有需要時協助獲選機構向相關部門查詢及跟進。

蔣以第四期的何東夫人醫局為例，該建築位於上水古洞，原為新界興建的首批鄉郊診所，在2015年交由嗇色園為其進行活化工程，及後命名為「何東夫人醫局‧生態研習中心」。機構指在活化期間，曾協助聯繫水務署於何東夫人醫局附近街道加建消防龍頭，又聯絡消防處提供建議；最終將消防裝置設於新建的副樓，消防水缸則放在地底，以減少對歷史建築外觀的影響，而中心於上月正式開幕。發展局指就計劃會精簡申請程序，及為營運機構提供更到位的支援，現時正進行全面檢討，並會諮詢保育歷史建築諮詢委員會的意見，目標是在今年內落實執行優化措施。