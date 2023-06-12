配合新公營屋 錦田南建13層高聯用大樓

【本報訊】錦田南一帶將於2026至2028年分階段落成公營房屋項目，為發展配套設施，港府擬於港鐵錦上路站附近的錦田南第一號用地興建聯用大樓。根據初步建議，擬建聯用大樓樓高約13層，主要用作醫療、體育、文化及福利設施，並另設一層地庫公眾停車場，待完成相關前期工作，包括技術性評估及詳細設計後，便會向立法會財務委員會申請撥款，展開建造工程。

集醫療體育文化福利設施 根據文件顯示，擬建聯用大樓佔地約7,300平方米，樓高約13層，當中地下及地庫用於停車場及上落客貨區；而一樓將會成為小型圖書館；二樓至4樓用於福利設施，包括安老院舍、中度弱智人士宿舍、嚴重肢體傷殘人士宿舍及綜合職業康復服務中心等。

多層作康健中心中醫診所 大樓亦會建設醫療設施及體育館。其中5樓至10樓將用作元朗地區康健中心、社區健康中心及中醫診所暨教研中心；而11至12樓則用作康體設施，包括建一個多用途主場館、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室等。港府表示，錦田南第一號用地聯用大樓是其中一個「一地多用」項目，希望有助配合附近公營房屋項目落成的時間，為居民提供社區設施。