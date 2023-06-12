油旺4年活化6微型公園 山東街先行

【本報訊】市區重建局近年正着手推展「油麻地及旺角地區研究」。市建局行政總監韋志成昨日表示，該局將以山東街「微型公園系統」作為試點，推行相關活化工程，整合零散分布小型的休憩空間，更會應用智能科技令公園搖身一變成為「室外智能健身房」。首階段工作預計在明年上半年展開，務求爭取在4年內分階段完成6個公園的活化，為市民提供一組暢達、多元和促進跨代共融的休憩空間。

打造室外智能健身房 旺角區有約20個小型休憩空間，面積由100平方米至250平方米不等，設施零散分布在高樓林立的小區內，部分更被樓宇包圍，位置隱蔽未有便利市民使用。為此，「油旺研究」早前建議應用「微型公園系統」概念，而市建局則挑選了6個小型休憩空間作為試點，均位於山東街/地士道街發展計劃及新填地街/山東街發展項目的附近，推行山東街「微型公園系統」先導計劃。

該項目將翻新和活化旺角區內的小型休憩空間，構建成一個休憩空間系統，重整及活化公園空間布局和設施，以採用統一的特色設計風格和主題；重新分配和協調6個公園的功能及提升設施；更會應用運用5G網絡、大數據和物聯網等新一代技術，為康樂及運動設施注入智慧元素，參考深圳市的「戶外智能健身室」系統，使用者可透過有關智能健身器材，記錄身高、體重、心肺功能等數據以及各項運動紀錄，並通過網絡將相關數據傳送至手機，令公園也可變成「室外智能健身房」。