每9.6輛電動車 爭1個充電位

【本報訊】本港電動車增長急速，導致公共充電設施不足的問題加劇。據環保署最新數據顯示，全港不同種類的電動車共逾5.5萬輛，但本港僅有5,775個充電器供公眾使用，即平均每9.6輛電動車爭一個充電位。

本港去年底共有47,468輛電動車，隨着電動車「一換一」計劃明年3月底屆滿，目前未知計劃會否延續下去，不少車主趕及在限期前換電動車，今年首4個月錄得約8,200輛新車「落地」。目前全港整體電動車數目為55,654輛，佔所有車輛總數約6%。

充電位方面，上屆港府曾訂立目標，2025年有不少於5,000個公共充電器。截至今年3月底，儘管香港充電器共5,775個，惟「快叉」僅1,015個，「中叉」佔3,307個，餘下1,453個「慢叉」，經常被車主嫌充電效率慢而無人用。

分布失衡 大埔僅得67個 充電位數量不足之餘，其分布亦出現失衡。本報曾報道，去年底全港18區有約5,400個公共叉電位，惟墊底的大埔區僅得67個，而數量最多是觀塘區，共991個，兩區足足相差約14倍。