懶承擔帶頭作用 政府逾1700房車僅143輛電動

【本報訊】政府推出多項計劃鼓勵市民轉用電動車，惟政府電動車數量曾被批評不如理想、配套措施如充電樁更是不足，早前當局提交立法會的文件顯示，截至2020年底香港郵政車隊只有9輛電動車、香港鐵路有限公司只有5輛電動車；而充電樁平均每20輛電動車爭一個。

文件顯示，截至2020年底，香港郵政車隊只有9輛電動車，佔整體車隊總數百分之三；香港鐵路有限公司只有5輛電動車，佔整體車隊總數百分之一；只有機管局電動車數目較高，在530部車中，73%為電動車，即有386部。

議員斥推動得把口 早前已有議員斥政府雙重標準，各部門依然故我，未有跟隨環保政策優先選購電動車，參考去年政府車隊編制，1,721輛房車中僅得143輛電動車，佔政府總房車數目8.3%。而去年政府各部門共購買的386輛房車中，電動車僅佔28輛，僅約7.3%。議員葛珮帆斥責政府「講就話要全力推動電動車，自己買車又唔係（電動車）優先」，認為政府用電動車的比例過低是做壞榜樣，質疑電動車政策僅環境局推進，其他部門未有配合。

亦有議員數月前指全港累計有約4.6萬輛電動車，惟政府提供的充電車位僅約2,200個，平均每20輛電動車爭一個充電車位，葛珮帆也指充電樁增幅遠遠落後於電動車增長，電動私家車去年按年增加70%，但同期充電樁的數目僅增約16%。