電動車配套唔入流 貼錢買難受

補鑊推註冊維修 充電樁爭崩頭 電動車在本港愈來愈普及，平均每百輛私家車中就有8輛是電動車，當中部分更是價值逾百萬的名車。但相關配套不入流，充電樁少令車主爭崩頭，變相貼錢買難受，就連維修保養也欠監管。當局近日決定「補鑊」，今年將撥款270萬元，研究推行電動車維修自願註冊計劃。業界指，本港發展電動車多年，但硬件如充電設施，軟件如維修監管都十分落後，批評港府「歎慢板」。

港府於前年3月及10月分別公布本港首份《香港電動車普及化路線圖》及《香港氣候行動藍圖2050》，電動車將於本港逐漸取代電油及柴油私家車，並計劃引入電動的士、小巴等。

事實上本港電動車數量近年不斷增加，運輸署數字顯示，截至今年3月，全港有逾65萬輛已登記私家車，當中近5.3萬輛是電動車，佔8.1%。電動車多了，維修保護的質素令人關注，據機電工程署提交立法會財務委員會文件指，當局與車輛維修技術諮詢委員會研究電動車發展，對車輛維修行業的影響。委員會建議在現有車輛維修自願註冊制度下，增加維修電動車的技工及工場相關的專屬服務類別，而職業訓練局現正計劃設立專門的電動車培訓工場。

揼270萬顧問費研註冊細節 文件又指，當局將於今年進行一項涉款約270萬元的顧問研究，借鑑其他司法管轄區的做法，並就電動車維修自願註冊的技術細節及規定向港府和委員會提供意見，以期在2023至24年度就註冊規定、細節安排和推行時間表提出建議。

傳統燃油汽車維修方面，當局於2007年及2015年先後推出的「車輛維修技工自願註冊計劃」及「車輛維修工場自願註冊計劃」，至今仍未能百分之百覆蓋整個行業。機電署表示，截至去年12月，本港註冊車輛維修技工人數8,284人，佔車輛維修技工總數80.4%；同期註冊車輛維修工場數目有2,024個，佔車輛維修工場總數72.7%。當中，註冊車輛維修技工人數由2018年的9,375人，佔車輛維修技工總數90.3%，持續減少；而本港註冊車輛維修工場分布亦嚴重不均，去年有最多工場是元朗區，有386個，最少的大嶼山只有14個。該署指，會繼續加強計劃宣傳，但當局和委員會亦同時研究引入「車輛維修技工和車輛維修工場強制性註冊制度」。

業界倡赴內地及歐洲取經 香港汽車工業學會會長李耀培指，本港引入電動車多年，但欠缺充電設施，維修亦沒有監管，批評部門各自為政，「歎慢板」令本港電動車發展落後於其他地區。他稱，電動車可分為高電壓和低電壓部分，電池及電池管理系統屬於前者，應由原廠負責維修，而制動系統、軚盤及供冷系統等則屬於後者，可由第三方車房處理，但前提是必須做好培訓和法規監管，而且應直接採取強制註冊制度。他又認為當局與其浪費金錢請顧問研究，不如直接向有豐富電動車維修經驗及完善監管法規的內地及歐洲取經，別再蹉跎歲月。

當局研究推行電動車維修自願註冊計劃。 本港電動私家車數量 李耀培批評部門各自為政，「歎慢板」令本港電動車發展落後於其他地區。 電動車將於本港逐漸取代電油及柴油私家車。