刀光槍響成常態 香港治安令人憂

正當港府大搞「開心香港」推廣活動之際，香港人真的開心嗎？本港治安近年急劇惡化，周街斬人、錶舖劫案幾乎無日無之，最近更驚爆商場斬殺案和焗殺親女案，益發顯得戾氣不祥。詎料低處未算低，昨日有毒品快餐車遇查發難，警員手忙腳亂，混亂間鳴槍兩響才將疑人制服；復有持槍漢子疑在商場出沒，嚇得途人雞飛狗跳。不是刀光劍影就是子彈橫飛，不得不令人慨嘆，香港病了，而且病入膏肓！

子彈橫飛 人人自危 昨日上午，一輛影子車遇查發難，突然高速逃離，駛至何文田公主道時，因塞車被迫收慢，警方趁機「爬頭」將車閘停，詎料影子車突然褪車，先撞向尾隨另一私家車，再向前撞開執法車輛，期間更有警員險被撞傷。兩名警員不知如何是好，惟有各鳴一槍制止，涉事車輛隨即失控撞欄，司機被捕，並於車上搜出80包約值6萬元的懷疑可卡因。

事件涉及黑幫販毒、無牌駕駛、危險駕駛、使用虛假文書等多宗罪，簡直就是目前香港烏煙瘴氣的折射，尤其毒品氾濫成災，毒品快餐車「梗有一架喺左近」，香港已淪為不折不扣的毒港。而理應訓練有素的警員，連對付一架快餐車都雞手鴨腳，最終「迫不得已」開槍，說是失威也不為過。

更不堪的是，緊接着的下午二時許，有市民報案指九龍灣一個大型商場，停車場內有4名持槍男子在私家車內疑圖謀不軌，大批執法人員荷槍實彈趕至，其後進入商場搜查卻未有所獲，懷疑有人攜槍到商場內的War Game場耍樂。儘管事件可能只屬虛驚，但全城猶如驚弓之鳥，人人自危，卻是不爭的事實。

不是刀，就是槍，網民戲謔香港變成「美麗刀槍港」，顯然不是無的放矢。單是最近短短數天，日日都有暴力案件發生，例如牛池灣行人隧道斬人案、黃大仙中心男學生遭持叉男追嚇、荃灣躁漢揮刀恐嚇菜檔職員等，層出不窮，沒完沒了。更不必說，南亞兵團無惡不作，他們同本地黑幫勾結，打家劫舍，尋仇互劈，製毒販毒，成為最大治安毒瘤。

最令人不解的是，明知香港治安出了問題，由世界有數的安全城市，淪為「大刀會」、「刀槍港」，卻始終未見執法部門重視，既沒有局長或處長跑出來說句公道話正視問題，警員的街頭巡邏也多是賊過興兵。香港人惶惶不可終日，豈是無因！反觀和國安有關的案件則受到高度重視，單是六四前後，據聞當局動員數千警力布防，陣仗之大，有目共睹。

重視國安 輕視治安 誠然，國家安全是重中之重，特別是經過黑暴一役，香港元氣大傷，怎麼強調都不過分。但必須指出，社會治安同市民能否安居樂業息息相關，同樣非常重要。很可惜，人們如今的觀感是，執法部門重國安輕治安，對治安顯著惡化彷彿無感，議事堂上的代議士同樣不置一喙，個個把頭埋在沙堆。

數字最能說明問題。去年本港共錄得逾7萬宗罪案，數字連續5年上升，但破案率僅得三成五，對比5年前足足下跌一成三。至於今年首季的整體罪案數字，更是大幅飆升至超過2萬宗，按年增幅接近五成，更較疫情前的2018年首季12,000多宗勁升逾六成。儘管罪案數字主要由持續攀升的詐騙案帶動，但不能否認的是，近期暴力案件不絕如縷，不是舞刀就是動槍，不是斬人就是打劫，香港治安不靖，寫在牆上。

更怵目驚心的是，極盡變態殘忍的恐怖兇殺案，今年特別多。例如大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案，元朗康樂路買兇殺人案，葵芳閣入屋劫殺案，元朗錦壆路電鋸殺繼母案，以至荷里活廣場殺人案等。每一宗均駭人聽聞，每一宗均動魄驚心。

面對此情此景，實在沒有多少香港人開心得起，偏偏主理保安的高官早前仍沾沾自喜聲稱，本港主要罪案數字創回歸以來新低，令人側目。人們真心想問，究竟是高官不食人間煙火，活在平行時空，還是黑暴平息後國安大案大減，由亂入治，足以對上交差，便對治安惡化漠不關心？

百年養不足，一日毀有餘。香港成為世界知名的法治之區、宜居城市，並非一朝一夕的事，而是經過很多代人努力建設的成果，無奈隨着暴力罪案成為常態，宜居城市早就名不副實。相反，用腳投票的香港人絡繹不絕，移民潮不見停止。港府再不痛定思痛，全力撲滅罪行，出走的人恐怕沒有最多，只有更多，香港徒剩空殼，亂如危城，還有甚麼開心可言！