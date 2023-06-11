橫眉冷看：多磨者未必好事

好事往往多磨，多磨者卻未必是好事。美國國務卿布林肯多次要求來華訪問，北京的反應向來不積極，一副「來也無妨，不來亦罷」的態度。數月前，布林肯言之鑿鑿，說將於甚麼甚麼時候就會踏上中國之行，但中國官方的回應異常冷淡，對此事不置可否。布林肯或許覺得實在沒趣，便以發現有中國氣球闖入美國領空為借口，延後訪華之旅。

不過，布林肯總算頗有毅力，及後求之再三，近日北京終於答允，讓他踏上訪華的旅程。華盛頓一直渴望加強與北京溝通，其中一個關鍵原因，就是怕中美兩軍頻頻對峙，一不小心擦槍走火，後果將難以逆料。早前中美軍機、軍艦都曾發生嚴重的摩擦，美國軍方高層甚至預言，如果情況持續，雙方很快就會出現傷亡事件。

美國不想與中國發生真正的軍事衝突，故亟欲坐下來商談，中國卻不大在乎，因為解放軍的戰機、戰艦，不會無端端跑到美國沿岸挑釁，兩軍若然擦槍走火，十居其九是發生在中國沿岸。解放軍有整個大陸為後盾，我國的防空與反艦導彈系統蓄勢以待，美軍一旦造次，結果定然是吃不了兜着走。中國軍隊既然立於不敗之地，故從來不急於與美軍協商。

華府卻是急如熱鍋上的螞蟻，美國國防部長奧斯汀多次要求與中國國防部長李尚福會面，皆被拒絕，故今番布林肯責任重大，不但要承擔政治、經濟的商談項目，就連軍事問題，可能也要交由他的團隊去磋商。北京的態度恐怕仍是淡然，事關我方立場素來明確，只要美方不主動挑事，大家就可以和平共處，但要想山姆大叔不生事端，就如緣木求魚，因此布林肯即使作勢來談，大抵談了也是白談。