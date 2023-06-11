筆下風雲：沙特與美國愈走愈遠

美國不斷放風國務卿布林肯即將訪華之際，布林肯剛完成沙特之旅，但此行明顯空手而回。他出訪沙特的最大目的，是為了抗衡中國在中東的影響力，惟沙特外交部長費薩爾表明，沙美中關係並非零和遊戲，拒絕選邊站隊；另一方面，布林肯希望由美國掌控石油定價權，惟就在他到達利雅得之前，OPEC+就宣布減產，油價應聲上升，擺明不給美國面子。

更致命的是，沙特、伊朗等海灣國家，計劃就印度洋海上安全共同組建海軍聯盟，阿聯酋、卡塔爾、阿曼、巴林、伊拉克、巴基斯坦和印度均有意加入。伊朗海軍已經同阿曼海軍進行聯合海上軍演，而在今年伊朗和沙特恢復外交關係後，雙方推動區域安全和軍事合作的意願也日漸提升。這個海軍聯盟一旦成功組成，海灣國家便可用自己的兵力維護區域安全，擺脫美軍第五艦隊的影響力。

在中東影響力今非昔比，老美愈來愈焦慮，但很可惜，布林肯亦無力改變大勢所趨。自《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉被殺後，美國與沙特的關係急轉直下，拜登甚至口出狂言，形容沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼是殺人兇手、沙特是「賤民國家」，要讓沙特皇室成為「社會棄嬰」。這些說話成為一根刺，沙特對美國的態度益發冷淡。此消彼長。中國此時向中東伸出友誼之手，以平等態度相待，談的是經貿合作、基建投資，自然深受歡迎，影響力亦愈來愈大。

美國霸權走到今天，愈來愈多國家清楚看見，老美只顧自身利益，絲毫不理盟友死活，為了分之治之，不惜在全球任何地區挑起事端，成為世界最大亂源。惟有擺脫美國影響，方有太平之日。中東國家顯然正在選擇另一條路，而且不是唯一，世界各地同樣加速去美國化。