強詞有理：監聽美國？

今天的美國貌似強大，不可一世，實際上外強中乾，愈來愈不自信。尤其是對華戰略上，已到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。《華爾街日報》引述所謂美國官員的消息報道，中國與古巴達成秘密協議，中方將支付數十億美元，換取在當地建立截取美國東南部電子通訊資料、監察美方船艦交通動向的電子竊聽設施。報道的結論是：「這是中國政府悍然對美國發動新地緣政治挑戰」。國會山莊一班反華政客當然不會放過這個攻擊中國的機會，認為監聽設施對美國國家安全和主權構成嚴重威脅。

這篇報道不禁令人想起當年的古巴導彈危機，雖然監聽設施與導彈性質不同，兩者不能相提並論，但老美顯然想借題發揮，乘機炒作「中國威脅」。問題是，中國真的會花這麼多錢在古巴建立監聽設施？有這個必要嗎？美國白宮和五角大樓都指相關報道不準確，古巴斥責報道毫無根據，中方直指「造謠污衊是美國的慣用伎倆」。從三方面的反應看，這篇報道分明又是假新聞。

最耐人尋味的是，有消息指美國國務卿布林肯可能在短期內訪華，《華爾街日報》即推出這篇危言聳聽的假新聞，這是巧合嗎？正如氣球事件一樣，也是在布林肯即將訪華之前被炒得沸沸揚揚，布林肯更因此取消行程，可見美國確實有不少人不希望中美關係改善。他們利用各種話題攻擊中國，沒有話題也要製造話題，包括撒謊、造謠，目的就是要激化中美矛盾，製造地緣緊張局勢。

拜登以及一眾華府高官不斷強調不尋求與中國衝突對抗，一聽就知言不由衷，更何況他們也身不由己，背後有隻巨大黑手在操控一切。有人說，管理美國的不是白宮及其團隊，而是軍工複合體，雖不中亦不遠。軍工複合體最不希望見到天下太平，局勢愈亂，他們愈開心。

說到監聽，美國才是慣犯。美軍在中國周邊遍設軍事基地，長期派戰機和軍艦在中國門口偷窺和挑釁，甚至將「薩德」系統部署在南韓，對中國國家安全構成嚴重威脅。現在反而倒打一耙，誣指中國將在古巴建立監聽設施，威脅美國國家安全，這種賊喊捉賊的把戲，未免太拙劣。老實說，中國根本沒有必要跑到古巴建立監聽設施，假使有一天真的這樣做，美國也管不着。難道只許你放火，不許別人點燈？天下沒有這個道理。