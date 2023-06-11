龍吟虎嘯：台不知吃幾碗老米飯

台灣正在生死存亡的十字路口，今後朝着統一的方向走，就是和平，就是生；朝着「倚美謀獨」、充當美國棋子的方向走，就是戰爭，就是死。現在，台灣講「和平」，不能空講，必須以實現統一為最終目標。

過去，講兩岸關係和平發展，大陸的主旨是以「和平發展」累積「和平統一」的條件，水到渠成；台灣方面則是為了「維持現狀」，從經貿方面得到大陸大禮，賺到錢後強化台灣各方實力，向美購買武器，用所謂「以戰止戰」抗拒統一。那時，兩岸都高喊和平，然而出發點和落腳點完全相反。「埋單計數」，大陸在這一片熱鬧局面中是蝕底的，大陸的「大禮」成了台灣抗拒統一的資源，讓美國軍工複合體賺得盆滿缽滿，讓美國強化了台灣成為打壓中國的棋子。

更可悲的是，在「台獨」操弄下，讓台灣與大陸漸行漸遠，大陸盼望的「和平統一水到渠成」落空，「台獨」分裂勢力的污泥濁水正在淹沒台灣。因此，時至今日，大陸要把對台灣工作方針倒過來，要把統一目標置於「和平發展」前面，要讓台灣方面明白，有統一才有和平，誰阻擋統一、破壞統一，誰就是在「自找戰爭」，自毀和平。

現在，台灣正在準備大選，各路人馬磨拳擦掌，也都知當前嚴峻和危險形勢下，他們的兩岸政策是頭等大事，「緩和兩岸關係」、「規避戰爭」是頭等大事。對此，他們不但要面對台灣選民，更要面對大陸方面。他們也知道，大陸對統一的耐心已不像以往，一是國內外形勢大不同，中美博弈日趨白熱化；二是過去那種「和平統一水到渠成」做法證明不靈，反而令分裂勢力坐大；三是大陸「武統」的力量和把握已非昔比，可說相當充分。

然而，台灣大選各路人馬面對變局和危險，沒有一個提出只有統一方能避免戰爭，獲得和平的主張，他們還在空喊和平，還要附加各種「台灣自主」的條件，糊弄忽悠大陸，不知今夕何夕、自己吃幾碗老米飯也。