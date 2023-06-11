坦言集：挪威三文魚

日本政府把福島核電站污水排放入海，循着環太平洋的海流，污染海域擴大，這絕對是違反國際道德、環保原則的行為，移禍他國，也傷害本國人民。日本自民黨政權本質暴露無遺。

香港當然要率先禁制日本的海產品入口和轉口。作為日本海產品的主要轉運樞紐，香港禁制應會對日本起打擊作用。香港禁制日本海域的海產品，卻可同時利用這個機會，發展其他海產品的進口轉運，以替代日本的海產品。

其中一個可能性是挪威三文魚。日本的三文魚主要依賴挪威進口，海域污染後，進口可能性更大。因日式餐廳興起，內地三文魚進口亦大增，數額可追上日本。挪威三文魚的出口，主要是歐洲各國，當中最大進口國是德國，但歐洲經濟疲頹，加上烏克蘭戰爭打擊，中期相信都難以恢復。挪威政府和企業正致力找尋新市場來彌補歐洲的需求下跌，中國內地及東亞、東南亞應是最有潛力的大市場。

香港大可把轉口日本海產品的服務轉為轉口挪威三文魚。香港是全球最大的空運港口，由挪威至香港的冷鏈空運三文魚，有足夠的物流條件發展。另中國的中歐班列發展迅速，烏克蘭戰爭對中歐班列打擊有限，從中國內地至歐洲的冷鏈貨運班列已開通，只要從俄羅斯連接波蘭和挪威，運程不過10多天，成本遠低於空運。

香港作為挪威三文魚轉運中心，可借空運的快捷，把三文魚運至香港再轉運珠三角和東亞、東南亞地區。單計大灣區，市場已足夠，且可借內地火車貨運，擴展至長江以南各地。中歐班列可從歐洲到珠三角，再以廣州、深圳等地轉運至香港，或香港與深圳、廣州一起發展有關轉運貿易與物流服務。

香港是自由港及國際城市，依靠貿易、轉口和物流。挪威三文魚應是可發展的新行業，甚至可以返銷日本。重點是香港政府要與挪威政府和相關企業合作，在制度上行方便。

此外，俄羅斯北極圈的海產亦將會是國際重要的未來商品，特別是日本污染當地海域與阿拉斯加等地，俄羅斯流往北極河流的海產，以及偏離太平洋的海產，沒有受日本污染，可替代被日本污染的海產。香港也可借中央政府與俄羅斯現有緊密的合作，推動俄羅斯河產海產，以香港作為區域轉口轉運樞紐，擴大它們的市場，也增添香港經濟的新機。