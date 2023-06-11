政情：暑熱警告 執行九流 工友照舊冇得抖

香港嘅夏天既漫長又炎熱，戶外體力勞動好易中暑。上個月中，政府推出《預防工作時中暑指引》同「工作暑熱警告」，提示僱主同僱員採取適當措施以免高溫工作下中暑。油尖旺區議會副主席朱子洛同觀塘區議會前副主席莫建成日前拍片，指有關政策雖照顧勞工權益，然而指引複雜、執行困難，呼籲政府盡快檢討。

朱子洛斥當局欠深思熟慮 「工作暑熱警告」有黃、紅、黑3個級別。當警告生效，僱主須因應僱員嘅勞動性質以及警告嘅級別而作出休息安排。譬如黃色暑熱警告下，從事郵遞、園藝、清潔工等中度勞動者每工作45分鐘就要休息15分鐘，紮鐵、搭棚等極重勞動工人則每工作15分鐘就要休息45分鐘；若果轉為紅色警告，中度勞動者每工作半小時就要休息半小時，極重勞動工人就要暫時停工。朱子洛認同政策出發點係好，但由於計算複雜，實際執行會有好大掣肘，譬如暑熱警告可以喺一日內多次發出同取消，工友重複咁往返工作地點同休息場所，可謂廢時失事。僱主因執行休息安排而導致工程延誤，條數又點計呢？佢話有關政策推出不足一個月就見到好多問題，反映當局未有深思熟慮。

搭棚工半空工作無處休息 莫建成話同一啲從事清潔或地盤嘅前線工友傾過，發覺好多人對於「工作暑熱警告」唔係咁清楚，更遑論具體執行。而即使僱主忽視警告發出，打工仔都無可奈何，況且地盤之類嘅戶外工作，工友唔會時刻咁睇住部手機，點樣及時得悉警告都係一個問題，而半空工作嘅搭棚工，又可以去乜嘢地方休息呢？

而喺僱主嘅角度，莫建成話亦會好頭痛，若執行指引就可能拖慢工作進度，特別係承接地盤工程，通常已訂下按時完工嘅協議。而有關協議過往會計埋雨季停工嘅時間，依家需否將暑熱日子都納入考慮呢？莫建成又提到，雖然勞工處認為「中暑」都係工傷，然而礙於一啲客觀因素，工友中暑而卒，但往往最後得出因其他個人疾病而身故嘅結論，難以歸類於工傷賠償。莫建成冀當局能就政策盡快作出檢討，令工友喺有一個相對健康同安全嘅環境工作。