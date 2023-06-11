南亞兵劣根難改 10秒偷23萬名袋

尖沙咀時裝店天眼緝兇 南亞治安毒瘤續禍延香港！尖沙咀一間時裝店，上周五（9日）被一名南亞賊偷走5個、總值逾23萬的名牌手袋。店方事後在社交網公開「天眼」片段，顯示一名染金髮的南亞裔竊賊，僅用10秒時間即擸走手袋，店方呼籲得悉贓物去向人士提供消息，執法人員正根據片段緝拿竊賊歸案。另外，一名巴籍漢在昨日凌晨，潛入油麻地一個地盤爆竊一批水喉配件，當場人贓並獲。

上周五下午約5時，執法部門接獲尖沙咀麼地道一間時裝店的女職員報案，表示一名年約40歲、身高約1.8米的南亞裔男子，偷走店內5個共值約23.3萬元的手袋後逃去。人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「店舖盜竊」，正根據店內天眼片段追緝賊人。

店方在案發後當晚，在社交網站上載賊人犯案的閉路電視片段，顯示一名染金色頭髮、穿白色長袖上衣及深色長褲、戴口罩的南亞裔男子，進入店舖後走至靠近門口的貨架，彎腰取去5個手袋後迅速奪門逃去，整個過程僅約10秒。

店方貼文又指出，被盜竊的5個名牌手袋，其中一個來自Chanel品牌，其餘4個則同為Hermès系列。店方同時提供聯絡電話，呼籲目睹失竊手袋的人士通知店舖。據了解，失竊店舖主要售賣全新及二手的名牌手袋。

另外，昨日凌晨2時許，執法人員巡經油麻地德興街23至29號一個清拆中的地盤，期間發現一名南亞裔男子，從對面修路工地偷取一個白色尼龍袋後，繼而潛入上述地盤搜掠，人員遂於地盤外埋伏守候。

巴基漢偷70水喉配件斷正 未幾，該名南亞裔男子帶同一批懷疑偷取的水喉配件離開地盤，在場人員見狀，隨即把他截停搜查，並搜出約70多件水喉配件。

現場消息稱，該名45歲巴基斯坦籍男子，報稱持有香港身份證，惟他未能出示相關證件，初步調查後，以涉嫌「地盤盜竊」、「爆竊」及「未能出示身份證明文件」把他拘捕。