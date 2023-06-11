掃奶粉洗衣液藥油 重新包裝轉售圖利 在港盜海外信用卡資料網購 拘3雙程漢

【本報訊】執法部門於六月初接獲本地零售商報案，指懷疑有人盜取海外信用卡資料，在網店進行未經授權交易，購買大量日常生活用品，包括奶粉、洗衣液及藥油等。人員展開跟進調查，並派員喬裝送貨員監控有關貨物派遞，最後鎖定一個位於上水嘉富坊的收貨貨倉單位。

4400宗交易 涉款270萬 至上周五（9日），人員展開代號「銀山」拘捕行動，突擊搜查上述貨倉單位，起回一批奶粉、洗衣液等贓物，並以涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」，拘捕倉內3名持雙程證的內地男子（20至29歲），相信他們利用盜取的信用卡資料，進行約4,400宗網上購物交易，涉案金額約270萬元，被捕人士已被扣留調查。

據了解，該犯罪集團已活躍約一個月，不法分子盜取歐美、澳紐，以及沙特阿拉伯等國家的信用卡資料，透過進行小額交易避開銀行安全措施，同時令卡主難以發現有關交易，被捕人於網上商店購物後，把貨物運往上址貨倉收貨，繼而重新包裝轉售圖利。執法部門將與國際機構交換情報，不排除有更多人被捕。