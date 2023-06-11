倘燃料價急漲臨門 兩電須分擔成本

中期檢討 重點商 賞 罰 社會責任 近年兩電事故頻生，繼中電的「屯元天大停電」後，港燈亦有「港島大停電」。政府打算就《管制計劃協議》進行中期檢討，內容包括減低兩電准許利潤，環境及生態局局長謝展寰表示已向兩電預告，下月將展開討論，以檢討賞罰制度等重要議題；初步亦有構思，要求電力公司在能源價格短時間內急升時，需要負擔部分成本，避免由市民承擔全球能源危機帶來的所有額外燃料費。

港燈因人為錯誤而導致停電事故，但根據協議，港燈反而可獲得獎金，令社會嘩然。根據安排，停電後若電力公司在指定時間內恢復供電便可獲獎金；謝展寰坦言，若因人為錯誤導致停電，無理由修理好便可獲獎金，形容此舉不合理，故會跟兩電討論有關事宜。

研大亞灣輸港電力增至30% 謝展寰又指出，當全球出現能源危機時，不應由市民承擔所有額外燃料費，兩電作為公共事業，有社會責任分擔成本，「係咪要市民全部去分擔？電力公司其實都有社會責任。」當局初步構思，要求電力公司在能源價格短時間內急升時，需要負擔部分成本，減輕市民負擔。

不過，他認為提供准許利潤，有利電力公司計劃長遠發展，因此不會要求兩電 「唔好賺」或「蝕都肯制」。為長遠計，始終要研究降低發電成本方法，才可降低電費，本港可選擇與區域合作，由內地供應價格合理、可靠、清潔及低碳的電力予香港，例如要求中電增加大亞灣核電廠供電量，他希望將來可以增加大亞灣輸電能力，加到30%。