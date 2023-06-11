低壓槽趨活躍周中或打風

廣東沿岸逼港 料大驟雨雷暴 近日本港天氣時晴時雨，上周二（6日）天文台更一度發出黃色暴雨警告信號。天文台預告，上周末天氣仍然雷雨交加，本周初至中期更會有大驟雨及狂風雷暴。期間，廣西的低壓區或捲土重來，並可能發展成熱帶氣旋及逼近本港，不排除屆時需要發出熱帶氣旋警告信號。

天文台前日在天氣隨筆以「低壓系統靠近，下周天氣不穩」為題，預告本港周末天氣仍然不穩，其中本周初至中期更會有大驟雨及狂風雷暴。根據最新電腦模式預測，位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽，會在未來數天漸轉活躍，顯示該低壓區會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，並可能發展成熱帶氣旋逼近本港。

移動路徑仍存變數 另有個別電腦模式預測，該低壓區較接近岸邊，亦有電腦模式預測該低壓區移至南海北部。天文台表示，雖然電腦模式對於該低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其移動路徑存在一定分歧，但都預測該低壓區會在本周初至中期頗為接近珠江口一帶。若發展為熱帶氣旋，並相當接近本港，天文台不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。

天文台指該兩個低壓系統會在本周為廣東沿岸帶來不穩定天氣，其中本周中期，本港會有大驟雨及狂風雷暴。市民上班上學前應留意天氣情況，以及天文台發出的最新天氣消息。