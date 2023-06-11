精神科門診排長龍 行會成員倡分流

目前醫院管理局精神科專科門診輪候時間長，其中負責跟進嚴重精神病患者的個案經理工作壓力更大。翻查政府2017年發表的《精神健康服務檢討報告》，當局目標最遲於去年，將個案經理與嚴重精神病患者的比例由1比50，降至1比40；惟根據今年4月當局提交的立法會文件可見，比例仍未達標，約為1比41。每名個案經理平均仍要照顧約40至50名病人。有行政會議成員表示，個案經理未必可以花很多時間在每名病人身上。若個案經理未能察覺問題，則需靠在社區及家庭層面，建立有效的鄰里互助機制，及早發現。