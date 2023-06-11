精神科門診排長龍 行會成員倡分流
【本報訊】荷里活廣場早前發生駭人兇殺案，引起社會對本港精神健康服務不足的關注。有行政會議成員認為，當局應更有效分流病人，建議安排精神科護士或家庭科醫生跟進輕症患者。
目前醫院管理局精神科專科門診輪候時間長，其中負責跟進嚴重精神病患者的個案經理工作壓力更大。翻查政府2017年發表的《精神健康服務檢討報告》，當局目標最遲於去年，將個案經理與嚴重精神病患者的比例由1比50，降至1比40；惟根據今年4月當局提交的立法會文件可見，比例仍未達標，約為1比41。每名個案經理平均仍要照顧約40至50名病人。有行政會議成員表示，個案經理未必可以花很多時間在每名病人身上。若個案經理未能察覺問題，則需靠在社區及家庭層面，建立有效的鄰里互助機制，及早發現。
根據資料，過去5年，兒童及青少年精神專科門診每年的新症預約超過一萬宗，而單計2022年，兒童及青少年精神科更錄得13,510宗新症，但相反醫護人手則未有大幅度增加。其中當局大部分資源需處理成年人精神病患者，非緊急個案的平均輪候中位數更長達64周。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：