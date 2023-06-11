平機會籲勿標籤病患 關心支持更實際

【本報訊】本港近日發生多宗兇案慘劇，引起大眾對社會精神健康問題的關注。平機會主席朱敏健昨日表示，近日接獲有關歧視精神病患者的查詢個案上升，他認為事件喚醒市民對精神病患者的關注，但強調精神病患者和暴力沒有必然的關係，呼籲社會不要掛上不當標籤。

倡正確看待 多加支援 港府日前要求精神健康諮詢委員會開會探討應對本港精神健康事宜及提供意見。朱敏健昨日回應指，對慘劇事件受害者表示哀悼，而目前暫未收到涉及歧視精神病患者的正式投訴，但近日接獲的查詢則有上升。他認為事件喚醒市民對精神病患者的關注，惟他強調，精神病患與暴力無必然關係，社會對他們掛上不當標籤對事件毫無幫助，只會令患者承受更大壓力，呼籲市民正確看待。

朱敏健又表示，明白有患者因各種原因而諱疾忌醫，源頭或因社會對他們造成過大壓力。他期望社會能夠給予精神病患者更多支持，家庭成員應多作關心，多支援才可真正解決問題。而現時《殘疾歧視條例》當中的條文行之有效，他指出，精神病是殘疾的一種，當局在處理涉及精神病患者的歧視個案時，會按需要就事件性質客觀處理。

朱敏健