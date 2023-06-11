疫下愁緒陸續爆煲 促社服主動助減躁

學童復課苦追進度 少數族裔無處傾訴 精神健康諮詢委員會開會，政府聽取委員會意見後提出10項改善建議。委員葉柏強指出，疫情期間帶來的轉變，令家長和兒童面對的壓力增加，建議學校在追趕教學進度同時，要考慮小朋友的接受能力；而社區組織協會副主任施麗珊亦稱，疫情令社區積累了很多家庭問題未有處理，如今陸續爆發，建議從事社區服務人士要主動接觸。

鑽石山荷里活廣場發生駭人兇殺案後，深水埗又發生一宗倫常慘案，兩宗案件均引起社會關注對精神病或情緒病患者的支援問題。精神健康諮詢委員會隨即開會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見，政府在聽取委員會意見後，提交了10項改善建議，分別針對涉及嚴重精神病患的精神復原人士，及其他有精神健康需要的人士作加強措施，包括增加醫院管理局精神科人手、優化個案經理與嚴重精神病患比例，以及縮短第一優先新症輪候時間等。

高質素親子活動助抗壓 對於支援精神病患及康復者的加強措施，葉柏強認為，政府提出的改善措施，反映當局改善問題的決心，令人感到鼓舞。但他坦言，疫情導致家長和兒童的壓力增加，學校需更關心學童接受能力，又鼓勵家長多為子女安排高質素的親子活動，增強兒童抗壓能力。

葉柏強又稱，公立醫院精神科醫生人手極度不足，醫管局一直有與私營機構協助處理情況較穩定的精神病患者個案，有助減輕公營醫療體系精神專科的壓力，但仍希望可以盡快填補公立醫院精神科醫生的人手空缺，才可以加快處理精神病患者的個案進度。

施麗珊亦認同，疫情令不少家庭壓力大增、日積月累，如今陸續爆發，尤其少數族裔人士未必容易融入社會，無法「雙向溝通」。她批評政府面向少數族裔提供的精神健康服務不足，加上精神科門診排期時間長；建議政府為有需要的基層精神病患者提供津貼，到私家診所接受服務，私家醫生亦應提供較相宜的收費，避免病人因經濟能力不足而延誤治療的最佳時機。