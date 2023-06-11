各人上年度累積次數至少25次 逾3800熱心捐血市民獲嘉許

【本報訊】香港紅十字會輸血服務中心舉行周年捐血頒獎典禮，嘉許一眾表現傑出的熱心捐血者。中心亦公布2022至23年度累積捐血次數達25次或其倍數的人士達3,855人，創歷年新高。得到社會各界支持，本年度有123,823名熱心的捐血者伸出援手，並成功捐出210,532單位的血液，製成了逾330,000單位的血製品作臨床輸血治療之用。

署理醫務衞生局局長李夏茵醫生致詞時表示，血液並沒有代用品，儲存期亦有限，因此市民大眾的不斷支持和無私奉獻對維持本港血液穩定供應發揮着重要作用。她希望捐血救人的互助互愛精神能在社會一直傳揚開去，幫助更多有需要的病人。政府亦會一如既往，全力支持捐血活動。

血液無代替品 需大家施援 醫院管理局主席范鴻齡表示，可持續及穩定的血液供應對醫療系統至為重要。他亦於典禮上頒發獎項予一眾學界代表，表揚年輕一代致力肩負熱血使命，推動學界捐血活動。

香港紅十字會副主曾韻雯則呼籲市民響應6月14日「世界捐血者日」，縱使醫療科技不斷進步，血液至今仍然沒有代替品。要確保有足夠及安全的血液，才可讓病人得到適切的治療。