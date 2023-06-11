提升車站節能 港鐵籌備更換空調裝置

【本報訊】本港交通網絡主要以鐵路為骨幹，全港每日約九成出行人士均用公共交通工具，現鐵路網絡全長約270公里，比過去10年增約50公里，覆蓋本地逾七成人口居住的地區。運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌表示，港鐵上星期於國際公共交通聯合會（Union Internationale des Transports Publics）主辦的「全球公共交通峰會」，獲頒「科技創新組別大獎」，此外，為提倡環保節能，港鐵着手在車站進行大型的空調冷卻裝置更換計劃。

港鐵榮獲科技創新組別大獎，集合創新及科技元素來提升乘客體驗，以友善及無障礙車站設施及服務推動共融文化，並將環保節能等元素融入鐵路營運及服務，當中港鐵應用程式內「Next Train」功能，向乘客提供7條鐵路線及輕鐵服務的實時到站預報資訊；「Next Bus」功能及「預約的士」捷徑，亦提供巴士及專線小巴路線資訊，包括實時到站時間，助乘客一站式計劃行程。

屯馬綫東鐵綫供車廂載客實時資訊

林又提到，屯馬綫和東鐵綫亦已在全線車站提供「車廂載客情況顯示」實時資訊，乘客在月台候車時，可透過顯示屏看到每卡車廂的載客情況，可選擇較多空間的車卡上車；亦有為長者和有需要的乘客而設計的「關愛共乘」手機應用程式，以清晰易用的介面和特大字體顯示資訊；港鐵在車站室內環境控制方面提高能源效益，例如在車站進行大型的空調冷卻裝置更換計劃，使用更環保的技術將耗電量較2017年降低30%，減少每年碳排放達1.5萬公噸，令營運更環保。第一期更換空調冷卻裝置工程已於今年第一季完成，第二期的工程則在籌備當中。