灣區社辦就業講座 支援青年

【本報訊】勞工處推出恒常化「大灣區青年就業計劃」，津貼機構招聘合資格畢業生並派駐到內地灣區城市工作。工會的大灣區社會服務社（灣區社）及香港青年聯會（青聯）獲委聘向計劃提供支援服務，於昨日舉辦就業主題講座，向社會各界公布支援服務內容。署理勞工及福利局局長何啟明表示，勞工處正與廣東省人社廳溝通，希望盡快提供更多生活津貼給參加計劃的青年。

何啟明表示，計劃可讓香港年輕人在大灣區9個城市獲取經驗，在兩地交流上建立基礎。民政及青年事務局副局長梁宏正則指出，計劃是配合國家發展大局的其中一部分，為香港青年帶來前所未有的發展機遇，局方會拓展計劃，提供更多支援。

活動上更有多名嘉賓分享過往經驗，包括講述於90年代在內地工作時，如何適應內地職場文化，以及在租樓時如何避免受騙等。

此外，灣區社將為參與「計劃」的青年提供支援熱線、資訊講座、緊急支援、認識國情、情緒支援、生活支援。而青聯則將為港青提供研學交流、舊生會定期聚會、企業參觀等機會。