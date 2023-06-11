2萬伙過渡屋陸續建成惠基層

【本報訊】本港房屋需求殷切。樂群社會服務處何文田社區服務中心昨天開幕，相信有助提供額外設施予附近居民。議員吳秋北認為，過渡性房屋與何文田社區中心的開幕兩者關係密切。房屋局副局長戴尚誠表示，過渡性房屋可為正在輪候公屋和居住環境欠佳的人士提供幫助，呼籲有居住需要的人士關注未來推行的過渡性房屋計劃，適當時候便可申請。

樂群共設6社區服務中心 戴補充，相類的過渡性房屋約有兩萬個單位經已落成或之後將會建成，位置在新界和市區等。在將軍澳、長沙灣和赤柱等地亦有正在招租的過渡性房屋計劃，而當局也會為非政府組織改裝單位每戶給予20萬元上限的援助，新建單位資助金額最高為55萬元。

樂群社會服務處在本港共有6間社區服務中心。而由樂群管理的86個2至5人過渡性房屋單位，位於旺角太平道、勝利道和中環卑利街，也得到港府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助，協助目前正住於劏房、寮屋等地方的輪候公屋者和有需要人士優化居住條件。