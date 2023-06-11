擬建11號幹線 紓多條西北道路擠塞

【本報訊】為改善交通擠塞，政府擬建11號幹線，以求開通整組連接新界西北和市區的幹道。11號幹線是一組由藍地途經掃管笏、大欖涌至北大嶼山的主要幹道。路政署預計在整組策略性幹道落成後，使用11號幹線由新界西北出市區，早上繁忙時段行車時間料比使用屯門公路最多節省約25分鐘，相信可大大紓緩多條主要道路的擠塞情況。

根據最新區議會文件顯示，11號幹線會由4個大型交匯處，包括藍地石礦場交匯處、掃管笏交匯處、青龍頭交匯處及北大嶼山交匯處；3段隧道，包括藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道；兩段露天路段，包括掃管笏─小欖露天路段及大欖涌河高架路；及青龍大橋組成。

較屯門公路出市區 料省25分鐘 路政署表示，11號幹線及相關主要幹道會連接新界西北和市區，改善新界西北來往市區現有主要道路及青嶼幹線的交通情況，多條現有主要道路的擠塞情況均得以紓緩，包括屯門公路，早上繁忙時段使用11號幹線行車時間料比使用屯門公路最多節省約25分鐘。由於有11號幹線作為近距離的替代路線，屯門公路交通情況將有明顯改善。

路政署將適時按工務工程計劃的既定程序，向立法會申請撥款以進行11號幹線的詳細設計工作。在充分落實精簡法定和行政程序後，最新目標是2033年或以前，開通整組連接新界西北和市區的主要幹道。