日排核污水入海 港府稱跨部門應對 指食安中心嚴密把關 仍未禁加工食品

【本報訊】日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，惟當地已為排放核污水作準備，引起港人憂食日海產中輻射。環境及生態局局長謝展寰昨日在電台節目表示關注事件，已成立由食安中心帶領的跨部門小組作應對，亦已準備有關儀器，自4月起已加強檢測日本進口食物的輻射水平。天文台亦會加強監測本港水域的輻射水平。

謝展寰續指，核污水不應排入大海，因為影響大範圍的魚類安全，即使當地政府表明會確保核污水無害，才排出海洋，惟排放要足足30年，未知處理設施是否可靠，甚至會否有意外。若日本認為核污水安全，他建議可參考本港做法，把處理後的污水用作灌溉等用途。另外，假如事件令市民對香港海產食品失信心，影響本地漁民生計，當局會以漁業發展基金，並根據市況提供援助。

港進口日食品佔整體2% 至於食品禁令方面，當局主要規管日本水果及大葉蔬菜，而不包含果汁等加工食品。謝解釋，水果主要是表皮直接吸收輻射，果肉不太受影響，加上果汁已經過稀釋，大大減低風險。而海關、食安中心亦能檢查日本食品的具體來源地，可為食物安全把關。本港整體食物供應中，日本進口食品只佔2%，故他認為禁令實際影響不大，不過知道港人愛吃日本食品，會向餐飲等業界解釋措施。

他又強調已多次向日本政府反映關注事件，不應排放核污水到大海，他引用《國際海洋公約》指，當地作出決定前，應向鄰近會受到影響的地區商討，並取得共識，單方面排放已違反條約精神。若日本依然排放核污水，當局定必採取行動，做好嚴密把關，包括禁止入口福島一帶高風險地區的水產，其他日本水產亦要嚴厲管制，例如通過輻射檢測才能進口本港。

日執意排核水 華斥心虛 另外，國際原子能機構6月理事會，於上周一至周四（5日至8日）在奧地利維也納國際會議中心舉行。會議期間，中國常駐國際原子能機構代表李松再次抨擊日本執意向太平洋排放福島核污水，敦促日方負起責任，以科學態度直面國際社會關切，不要讓福島核污水長期危害國際海洋環境和人類健康，更稱日方目前做法是作賊心虛及覆水難收。