自知做公僕非搶手 靠另類滿足感搭夠

逾9%空缺 放寬政務職系應徵門檻吸新血 公務員近年流失人數持續上升，現時空缺率超過9%，政府搶人才搶入本地大學。政府放寬準大學畢業生應徵政務官等多個職系，大學三年級就可以報考，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日在電視節目表示，不會降低考核難度遷就準畢業生，投考要求不會與其他投考者有分別，並相信任職公務員有另類滿足感，有心人會願意出任。

稱不會降低考核難度 政府放寬準大學畢業生應徵政務主任、二級行政主任、二級運輸主任等6個政府職系，容許大學生在畢業前一年、 即一般四年制學士課程的大學三年生可投考公務員，如果學生正修讀碩士課程的話，同樣可以提早一年報考，明年及2025年畢業的大學生均可申請。若果通過，畢業後即可立即加入政府。

楊何蓓茵解釋，放寬門檻不等於降低取錄要求，不論大學三或四年級學生，以及已投身社會的求職者，在投考公務員時的考核過程、難度及要求也是一樣，不會因為投考者仍是大學生而降低難度或遷就，因為政府工作需達到一定能力才能做到，所以要肯定投考者具備一定能力才會獲聘。

她指，即使私人市場薪酬待遇較好，都不擔心沒有人投考政府工，她解釋，香港的經濟環境，很多時都是由公務員所創造出來，然後自然會吸引人才及企業發揮，之後為本港創富，最重要是創造好的環境及基建出來，「做這些事有另類滿足感，我相信是有有心人願意做。」

財儲響警號仍照加薪 另外，行會日前通過2023年至24年度公務員加薪方案，高層公務員加薪2.87%，中低級公務員加薪4.65%。她稱是次調薪充分考慮了薪酬趨勢淨指標、經濟及政府財政、公務員職方訴求、公務員士氣等6大因素，尤其現時財政赤字，財政儲備亦只夠應付12個月開支。